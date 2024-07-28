Принц Гарри озвучил условие для приезда в Великобританию

Сын короля Карла III принц Гарри заявил, что боится за безопасность своей жены Меган Маркл и их общих детей. В интервью программе ITV он объяснил, что посетит родную Великобританию с семьей только в случае, если им обеспечат полицейскую охрану.

Достаточно даже одного человека, который заявил, что нападет на нее (Маркл. - NEWS.ru). Неважно, будет это нож или кислота. Это и есть причина, по которой я не верну свою жену в эту страну, — подчеркнул Гарри.



Чтобы получить запрашиваемую охрану, требуется разрешение от короля Великобритании, поскольку Гарри и Меган потеряли эту привилегию после отказа исполнять свои монаршие обязанности. Однако до сих пор Карл III не дал соответствующего позволения.

Ранее стало известно, что Меган Маркл довела свою сотрудницу до слез, прогнав ее с рынка во время посещения Фиджи, сообщил королевский корреспондент Ребекка Инглиш. Инцидент произошел осенью 2018 года, когда Маркл находилась на ранних стадиях беременности сыном Арчи. Маркл «повернулась и зашипела» на одну из сопровождающих, после чего та ушла в машину в слезах.

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Кроме того, выяснилось, что Маркл поссорилась с певицей Викторией Бекхэм из-за собственного высокомерия. Сообщается, что Маркл заблуждалась, думая, что принадлежит к более высокому социальному классу, чем Бекхэмы. Герцогиня Сассекская была раздражена, когда обнаружила, что Бекхэмы богаче ее.