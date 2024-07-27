Трамп сообщил, будет ли проводить митинги под открытым небом

Митинги по-прежнему будут проходить под открытым небом, заявил кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп. Об этом пишет ТАСС.

Политик отметил, что договорился с Секретной службой США, отвечающей в частности за охрану высокопоставленных лиц, об усилении деятельности.

«Никто и никогда не должен запрещать или препятствовать свободе слова или собраний», — подчеркнул Трамп.



Напомним, что 13 июля в Пенсильвании молодой мужчина забрался на крышу и произвел в участников предвыборного мероприятия 8 выстрелов. Трамп был ранен в правое ухо. По мнению специалистов, его спасло то, что в момент выстрела он повернул голову.

Ранее сообщалось, что кандидат от республиканцев после покушения будет проводить митинги только в защищенных помещениях. В частности, встречи с избирателями в Мидлтауне, Рэдфорде, Шарлотте планировалось провести на крупных закрытых площадках.