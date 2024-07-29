В БРИКС захотели вступить около 30 стран

Новая геополитическая ситуация вызвала интерес к БРИКС, уже около 30 государств захотели вступить в альянс.

Об этом заявил исполнительный директор Национального комитета по исследованию БРИКС Георгий Толорая.

«Новая геополитическая ситуация, начало открытого конфликта между Западом и частью не-западного мира вызвал такой интерес к БРИКС, что много стран захотели в него вступить», — цитирует его РИА Новости.



Очередь в альянс, по словам эксперта, насчитывает уже около 30 государств.

Также первый секретарь посольства России в Никарагуа и руководитель отделения в Сальвадоре Александр Илюхин заявил, что Сальвадор изучает возможность присоединения к БРИКС и может попросить об этом через один-два года.