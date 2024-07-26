Умер экс-глава концерна "Антонов" Дмитрий Кива

Советский и украинский авиаконструктор, бывший глава предприятия "Антонов" Дмитрий Кива умер на 82-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

"Ушел из жизни Дмитрий Семенович Кива, конструктор авиационной техники, чья судьба была тесно связана с предприятием "Антонов". Он внес значительный вклад в развитие авиастроительной отрасли Украины", - говорится в сообщении на странице компании в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской).



Отмечается, что Кива принимал непосредственное участие в создании практически всех самолетов "Антонов", в том числе Ан-124 "Руслан", Ан-225 "Мрия" и многочисленных модификаций машин семейства "Ан".

По информации пресс-службы, Кива пришел на предприятие после окончания Харьковского авиационного института в 1964 году и прошел на нем все этапы становления как авиационный специалист. С 1987 года он был главным конструктором, с 1990 по 2005 год - первым заместителем генерального конструктора. В период с 2005 по 2015 год возглавлял работу предприятия в должности президента - генерального конструктора, с 2015 по 2016 год - генерального конструктора.

Кива - автор более 100 научных работ, посвященных авиастроению, 18 авторских свидетельств и патентов в области авиационных разработок. В числе его международных наград награда Международной организации по обеспечению безопасности полетов (FSF). Кива - Герой Украины, академик Национальной академии наук Украины, заслуженный деятель науки и техники Украины, доктор технических наук, профессор, лауреат Государственной премии Украины.