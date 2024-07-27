Трамп высказался о нынешнем положении США

Он подчеркнул, что американская нация потеряла уверенность, волю и силу, а также утратила свой путь. Трамп уверен, что это не должно продолжаться, и заявил о необходимости изменений.

В контексте предстоящих выборов Трамп прокомментировал намерение Байдена не участвовать в конкурсе, утверждая, что он войдет в историю как худший президент.

По мнению Трампа, администрация Байдена нанесла серьезный вред стране, а сам Байден не заслуживает возможности баллотироваться на второй срок.

Кроме того, он отметил, что с вице-президентом Камалой Харрис будет легче соперничать, чем с действующим президентом.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп намерен снова провести митинг в Пенсильвании, где произошло покушение на него.