Харрис догнала Трампа в поддержке избирателей

Вице-президент США и возможный кандидат от Демократической партии на выборах главы государства Камала Харрис почти сравнялась с кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом в уровне поддержки избирателей. Такие результаты показывает новый опрос New York Times/Siena College, передает The New York Times (NYT).

Трампа поддерживает 48 процентов населения, в то время как Харрис заручилась поддержкой 47 процентов американцев. Она фактически догнала экс-президента за короткое время с момента выдвижения ее кандидатуры.

«Это примерно та же позиция, на которой [президент США Джо] Байден был до своего провального выступления на дебатах в июне, но для демократов это значительное улучшение по сравнению с прошлым месяцем», — говорится в материале.



Когда Байден был кандидатом от демократов, он отставал от Трампа на шесть процентных пунктов, согласно последним опросам.

Издание подчеркивает, что общественное мнение может измениться до ноября, когда пройдут выборы. Отмечается, что рейтинги Трампа взлетели вверх после покушения, а рейтинги Харрис сейчас высокие из-за активной поддержки демократов в силу ее недавнего выдвижения.

Ранее результата опроса CBS News продемонстрировали, что рейтинг вице-президента США Камалы Харрис выше, чем у действующего американского лидера Джо Байдена.