Сына Лукашенко заметили на встрече с Путиным

Сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай посетил вместе с отцом и президентом России Владимиром Путиным молебен на Валааме. Роликом поделилось РИА Новости.

Агентство опубликовало видео посещения президентами России и Белоруссии молебна в храме Смоленской иконы Божией Матери на Валааме. На кадрах показана встреча лидеров непосредственно у храма. Также на снятых во время службы фотографиях замечен сын белорусского президента, который стоял сзади Путина и Лукашенко.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Лукашенко посетили молебен в храме Смоленской иконы Божией Матери. Он отметил, что в храм приходят монахи с молитвами о русских воинах, положивших жизнь за веру и отечество