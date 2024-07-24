Карин Жан-Пьер: Байден сам расскажет, почему вышел из гонки

Решение отказаться от борьбы за пост президенту США Джо Байдену далось очень нелегко, рассказала на брифинге официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Об этом пишет РИА «Новости».

В воскресенье, 21 июля, американский лидер заявил, что выходит из президентской гонки, не пойдет на второй срок.

«Подобные решения очень личные, их нелегко принимать, очень немногие политики могут взглянуть на ситуацию и принять решение. Это говорит о том, как самоотвержен и достоин этот президент», — подчеркнула Карин Жан-Пьер.



По ее словам, глава государства в субботу обсудил тему выхода из гонки с группой советников и семьей. Затем он обдумал решение и огласил его публично.

Пресс-секретарь отметила, что решение Байдена никаким образом не связано с состоянием его здоровья.

Байден заявил о выходе из президентской гонки. Чем он запомнился

Чиновница уточнила, что в четверг, 25 июля, президент сам расскажет в обращении к нации о причинах, по которым он посчитал необходимым завершить борьбу за пост.

Белый дом считает смехотворными утверждения о том, что глава государства может сложить с себя полномочия до завершения президентского срока, резюмировала Карин Жан-Пьер.