Нетаньяху выступил с речью в Конгрессе США

Израиль с помощью США одержит победу в «столкновении с террористической осью Ирана» на Ближнем Востоке, заявил в ходе выступления в Конгрессе израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, это уже четвертое выступление израильского премьера перед американскими конгрессменами за его политическую карьеру.

«Могу заверить вас в одном, мы победим. Когда США и Израиль вместе, мы побеждаем, а они [противники] проигрывают. США и Израиль должны держаться вместе», — подчеркнул Нетаньяху.



По его мнению, две страны могут создать на Ближнем Востоке аналогичный НАТО альянс, направленный против Ирана. В него смогут войти любые государства, сохранившие нормальные отношения с Израилем.

Вместе с тем, в настоящее время стране требуется разрешить кризис в секторе Газа. Чем быстрее будет предоставлено оружие со стороны США, тем скорее будет завершен конфликт, отметил премьер.

Нетаньяху: Израиль продолжит бои в Газе после освобождения заложников

Затем, констатировал Нетаньяху, при помощи региональных партнеров, демилитаризация и дерадикализация Газы приведет к безопасному будущему, процветанию и миру.