Зеленского призвали отправить в тюрьму

Пользователи соцсети X раскритиковали Владимира Зеленского, опубликовавшего пост о стремлении к «справедливому миру». В комментариях к посту они призвали отправить Зеленского в тюрьму и заявили, что поддержка Киева со стороны США закончится с приходом к власти Дональда Трампа.

В своем твите Зеленский призвал сохранять «импульс совместных усилий Украины и США по достижению справедливого мира». Он заявил, что все партнеры Украины продолжать получать информацию «о перспективах и возможностях» скорейшего достижения такого мира.

Зеленский заявил, что понимает необходимость скорейшего завершения конфликта

«Теперь ты хочешь мира. Разве не ты говорил, как благодарен за поддержку и как собираешься победить Путина? Ты должен сидеть в тюрьме за смерть украинцев. Клоун»; «Оптимизм и тупость - почти синонимы»; «Трамп победит, и деньги перестанут поступать»; «Как дела, болван, деньги заканчиваются?» - пишут пользователи.



Дискуссия о прекращении поддержки Украины в США возобновилась, когда Трамп выбрал своим кандидатом в вице-президенты Джей Ди Вэнса, американского сенатора и ярого противника помощи Украине. По его мнению, в интересах США признать, что Киеву придется смириться с потерей части территорий. Также Вэнс подчеркивал, что ему «все равно, что происходит на Украине».