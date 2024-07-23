Харрис обещала победить на выборах

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что намерена одержать победу на выборах президента страны. Ее слова приводит РИА Новости.

На митинге сторонников в Милуоки Харрис обещала объединить партию, а также победить экс-президента и кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа.

«Мне сообщили, что мы заслужили поддержку достаточного количества делегатов, чтобы обеспечить демократическую номинацию. Мы выиграем эти выборы», — подчеркнула она.



23 июля Харрис заявила, что планирует официально баллотироваться на пост главы государства. Она заверила, что готова «дать бой» Трампу.