Трамп раскрыл дату встречи с Нетаньяху

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что проведет встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в своем поместье во Флориде 24 июля. Об этом сообщает РИА «Новости».

Трамп отметил, что «с нетерпением ждет встречи с Нетаньяху».

«Во время моего первого срока в регионе царили мир и стабильность, даже были подписаны исторические Авраамовы соглашения. И они будут у нас снова», — добавил он.



По мнению Трампа, вице-президент США Камала Харрис, которая заняла место кандидата на пост главы страны от Демократической партии вместо Джо Байдена, не сможет остановить «смертоносные войны». Он уверен, что только его программа «Мир через силу» способна «продемонстрировать миру, что эти ужасные, смертоносные войны и жестокие конфликты должны закончится».