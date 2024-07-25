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Трамп призвал американцев не доверять Харрис

Бывший президент США Дональд Трамп (республиканец) считает, что вице-президенту Камале Харрис нельзя доверять вообще, если она лжет об истинном состоянии американского лидера Джо Байдена (демократ).

Трамп призвал американцев не доверять Харрис
© ТАСС
"Если Камала будет так нагло лгать вам об умственной недееспособности Джо Байдена, то она будет лгать вам обо всем, ей нельзя доверять вообще никогда. Как и мошенник Джо, Камала Харрис не годится для управления страной", - сказал Трамп, выступая в среду перед своими сторонниками в штате Северная Каролина.

Республиканец назвал Харрис лживой.

Президентские выборы в Соединенных Штатах пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден, кандидатуру которого, как ожидалось, должны были утвердить на общенациональном съезде в Чикаго (штат Иллинойс), намеченном на 19-22 августа. Однако после провального выступления Байдена на предвыборных теледебатах с республиканцем Дональдом Трампом, состоявшихся 27 июня, в США, причем и в стане демократов, стали все громче звучать призывы к хозяину Белого дома отказаться от дальнейших попыток сохранить за собой высший государственный пост. Байден 21 июля сообщил, что не будет добиваться переизбрания, поддержав выдвижение вице-президента Камалы Харрис в качестве кандидата в президенты от демократов.

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