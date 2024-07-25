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NYP: Обама не поддержал Харрис

Экс-президент США Барак Обама не поддержал возможное выдвижение вице-президента Камалы Харрис в кандидаты в президенты страны от демократов.

Об этом пишет газета New York Post.

«Обама очень расстроен, потому что знает, что она не сможет выиграть... Обама знает, что она просто некомпетентна», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что в США идёт навязывание Харрис в качестве безальтернативного кандидата.

Также экс-президент США Дональд Трамп назвал Харрис некомпетентным и сумасшедшим вице-президентом, способной разрушить страну.

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