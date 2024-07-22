Байден отказался уходить в отставку

Действующий президент США Джо Байден заявил, что не собирается уходить в отставку. Об этом сообщает РБК.

Таким образом Байден прокомментировал слухи о том, что глава Белого дома собирается досрочно сложить с себя президентские полномочия, вслед за выходом из предвыборной гонки. В своем обращении он также призвал граждан США сплотиться, а также «помнить, кто мы такие».

«Мы – Соединенные Штаты Америки, и нет ничего невозможного, если мы будем действовать сообща. Мы просто должны помнить, кто мы такие. Я посвятил свое президентство тому, чтобы доказать это, и я буду продолжать делать это сегодня, завтра и каждый день, когда буду иметь честь быть вашим президентом», – сказано в заявлении Байдена.



Ранее Байден снял свою кандидатуру со следующих президентских выборов в США.