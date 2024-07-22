Евросоюз допустил интеграцию Молдавии по частям

Глава делегации Евросоюза (ЕС) в Молдавии Янис Мажейкс заявил, что альянс допускает интеграцию страны по частям. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на AVA.TV.

По его словам, сначала Евросоюз может интегрировать в себя правый берег Днестра, и только потом левый. Он подчеркнул, что для альянса важно, чтобы Молдавия не становилась «заложником приднестровского конфликта».

«Молдавия не может затормозить процесс интеграции в ЕС только по причине неурегулированности конфликта в Приднестровье. Поэтому мы не исключаем возможности, что первоначально может вступить в ЕС правый берег Днестра, и потом — левый берег», — заявил он.



Мажейкс также добавил, что ранее обсудил тему безопасности и энергетики непризнанной Приднестровской Молдавской Республики во время разговора с лидером региона Вадимом Красносельским.

«ЕС старается поддерживать связь с приднестровским регионом, поскольку Евросоюзу важно развитие всех частей Молдавии. Я не могу раскрыть все детали встречи, но мы всегда обсуждаем вопросы безопасности региона, энергетики, прав человека, за соблюдением которых мы внимательно следим», — подытожил он.



Ранее бывший генеральный прокурор Молдавии заявил, что его страна не заинтересована в расследовании хищения 1 миллиарда долларов из молдавских банков.