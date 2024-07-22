Маск назвал Харрис марионеткой Сороса

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск назвал нового кандидата на пост президента США Камалу Харрис марионеткой Александра Сороса, сына скандально известного американского финансиста Джорджа Сороса. Свое мнение он высказал в соцсети Х.

«Я хотел бы просто поблагодарить Александра Сороса за то, что он не заставляет никого сомневаться в том, кто будет его следующей марионеткой», — заявил он. Так он прокомментировал заявление Сороса о том, что Харрис является лучшим и самым квалифицированным кандидатом. Свой пост Сорос-младший сопроводил совместной фотографией с вице-президентом США.



Ранее в Федеральную избирательную комиссию США поступило уведомление о выдвижении Камалы Харрис на пост президента страны. С настоящего момента прекращает быть кандидатом на пост вице-президента и является кандидатом в президенты.