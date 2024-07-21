Камала Харрис выступила с заявлением после поддержки со стороны Байдена

Камала Харрис согласилась на борьбу с Трампом
Вице-президент Камала Харрис заявила, что будет бороться за выдвижение кандидатом в президенты США. Ее слова приводит Reuters.
«Для меня честь получить поддержку со стороны президента, и я намерена заработать [право] и добиться выдвижения кандидатом», — говорится в заявлении.
Выдвижение кандидатуры Харрис может произойти на августовском съезде Демократической партии в Чикаго (штат Иллинойс). Республиканская партия на своем съезде кандидатом в президенты выдвинула Дональда Трампа.
Что известно о вице-президенте США Камале Харрис
21 июля нынешний глава Белого дома Джо Байден объявил о выходе из гонки, поддержав кандидатуру Харрис.