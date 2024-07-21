Байден заявил о выходе из президентской гонки

Действующий лидер США Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки и не будет добиваться переизбрания на пост главы государства. Таким образом, он прекращает участвовать во всех предвыборных мероприятиях.

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При этом он подчеркнул, что останется хозяином Белого дома до конца своего срока. Отмечается. что вскоре Байден выступит с обращением к американцам.

«Я думаю, что в лучших интересах моей партии и страны будет, если я снимусь и сосредоточусь на исполнении моих обязанностей как президента до конца своего срока», — заявил Байден в официальном письме, размещенном в его аккаунтах в социальных сетях.



Рейтинги Трампа взлетели после покушения

Ранее беспартийный сенатор от американского штата Западная Виргиния и бывший демократ Джо Манчин призвал Джо Байдена выйти из предвыборной гонки. «С тяжелым сердцем я пришел к решению, что, по моему мнению, пришло время передать эстафету новому поколению», — заявил он.