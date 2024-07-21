Байден заявил о выходе из президентской гонки

Байден вышел из президентской гонки
Действующий лидер США Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки и не будет добиваться переизбрания на пост главы государства. Таким образом, он прекращает участвовать во всех предвыборных мероприятиях.
При этом он подчеркнул, что останется хозяином Белого дома до конца своего срока. Отмечается. что вскоре Байден выступит с обращением к американцам.
«Я думаю, что в лучших интересах моей партии и страны будет, если я снимусь и сосредоточусь на исполнении моих обязанностей как президента до конца своего срока», — заявил Байден в официальном письме, размещенном в его аккаунтах в социальных сетях.
Рейтинги Трампа взлетели после покушения
Ранее беспартийный сенатор от американского штата Западная Виргиния и бывший демократ Джо Манчин призвал Джо Байдена выйти из предвыборной гонки. «С тяжелым сердцем я пришел к решению, что, по моему мнению, пришло время передать эстафету новому поколению», — заявил он.