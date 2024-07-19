Ирина Фарион умерла в больнице после покушения

Бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион скончалась в больнице после покушения. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на украинское СМИ.

Также информацию подтвердил мэр Львова Андрей Садовый у себя в Telegram-канале.

«Беда. Стало известно, что Ирина Фарион скончалась в больнице. Медики сделали все возможное, но ранение оказалось несовместимым с жизнью», — написал он.



Зеленский прокомментировал покушение на Ирину Фарион

Напомним, что покушение на экс-депутата было совершено вечером 19 июля рядом с ее домом на улице Масарика во Львове. Неизвестный выстрелил Фарион в висок из оружия без глушителя. Экс-депутата госпитализировали в местную больницу, ее состояние оценивалось как «крайне тяжелое». Стрелявший в политика до сих пор не пойман.

Фарион была депутатом Рады с 2012 по 2014 года. Она выступала за полный отказ от использования русского языка на территории Украины.