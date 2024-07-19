СМИ: Трамп провел разговор с Зеленским

CNN: Трамп провел телефонный разговор с Зеленским
Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 19 июля провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.
По словам источников, этот разговор стал первым после того, как Трамп покинул Белый дом. Американский лидер не раз говорил, что хочет завершить конфликт на Украине в случае его избрания на пост главы государства, говорится в статье.
Бывший помощник кандидата в президенты США Дональда Трампа Ричард Гренелл выступил за мирное соглашение между Киевом и Москвой. Он предложил создать автономные регионы на Украине. По его словам, такой сценарий является наиболее выгодным для украинских властей, поскольку Киев добьется прекращения боевых действий и сохранит часть территорий страны.
5 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл с визитом в Москву для продолжения «мирной миссии». До этого Орбан посещал Украину в качестве руководителя страны, председательствующей в Евросоюзе. В ходе своего визита премьер Венгрии встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. В разговоре Орбан предложил украинскому главе условия прекращения огня. Как позже рассказал премьер, Зеленский их отверг.