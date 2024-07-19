СМИ: Трамп провел разговор с Зеленским

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 19 июля провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

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По словам источников, этот разговор стал первым после того, как Трамп покинул Белый дом. Американский лидер не раз говорил, что хочет завершить конфликт на Украине в случае его избрания на пост главы государства, говорится в статье.

Бывший помощник кандидата в президенты США Дональда Трампа Ричард Гренелл выступил за мирное соглашение между Киевом и Москвой. Он предложил создать автономные регионы на Украине. По его словам, такой сценарий является наиболее выгодным для украинских властей, поскольку Киев добьется прекращения боевых действий и сохранит часть территорий страны.

5 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл с визитом в Москву для продолжения «мирной миссии». До этого Орбан посещал Украину в качестве руководителя страны, председательствующей в Евросоюзе. В ходе своего визита премьер Венгрии встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. В разговоре Орбан предложил украинскому главе условия прекращения огня. Как позже рассказал премьер, Зеленский их отверг.