Маск высказался об участии Байдена в президентской гонке

Бизнесмен Илон Маск, владелец SpaceX и Tesla, предположил в соцсети X, что главе США Джо Байдену не позволят продолжить президентскую гонку.

Провал американского лидера на дебатах с кандидатом от республиканцев, неудачные переговоры с финансистами, визиты врачей в Белый дом привели к тому, что видные демократы стали открыто говорить о необходимости замены Байдена другим кандидатом.

«Думаю, что ему следует остаться в гонке, но уберут его», — отметил Маск.



Предприниматель не посчитал необходимым уточнить, кто именно «уберет» Байдена из гонки и кто придет ему на смену.

Обама оценил шансы Байдена на победу

Ранее сообщалось, что экс-президент США Барак Обама выразил обеспокоенность тем, что Демпартия может утратить позиции в Белом доме и Конгрессе.