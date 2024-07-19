В Белом доме прокомментировали состояние Байдена

Состояние президента США Джо Байдена, который заразился коронавирусом, за последние сутки значительно улучшилось. Об этом сообщил Белый дом со ссылкой на лечащего врача американского лидера Кевина О’Коннора, передает ТАСС.

Ранее в администрации президента рассказали, что Джо Байден заразился коронавирусом и отменил запланированное выступление на одной из конференций в Лас-Вегасе.

Политик уже сдавал положительный тест на COVID-19. Летом 2022 года официальный представитель пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент заразился коронавирусом. При этом симптомы у него проявлялись умерено, он работал в дистанционном режиме.

19 июля Байден рассказал о намерении продолжить свою избирательную кампанию, приостановленную на фоне покушения на бывшего американского лидера Дональда Трампа.