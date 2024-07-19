На Украине подожгли три автомобиля военных ВСУ

В Одесской области Украины подожгли три автомобиля военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

«Первый поджог совершили в самой Одессе в 22:40. Там подожгли автомобиль Kia Sorento, который принадлежит военному. Люди не пострадали, у автомобиля поврежден двигатель и часть салона», — рассказали журналистам в правоохранительных органах.



Еще два автомобиля подожгли в поселке Лиман Одесской области. В результате повреждения получили машины Renault и Nissan, пострадавших нет.

По данным фактам Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело. Нарушителям грозит от пяти до восьми лет тюремного заключения.

18 июля стало известно о поджоге двух автомобилей военных ВСУ в Одессе. Транспортные средства потушили пожарные, информация о поджигателях отсутствует.