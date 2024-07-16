Джонсон встретился с Трампом

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон встретился с экс-президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на их социальные сети.

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У себя на странице в X Джонсон отметил, что Трамп «находится в отличной форме после покушения на него».

«Мы обсуждали Украину, и я не сомневаюсь, что он будет сильным и решительным в поддержке этой страны и защите демократии», — добавил бывший премьер Великобритании.



Трамп в Truth Social в свою очередь назвал встречу с Джонсоном «хорошей», охарактеризовав его как «очень классного парня».

Бывший премьер и экс-президент сопроводили свои публикации совместной фотографией.

Напомним, что покушение на Трампа было совершено 13 июля в Пенсильвании, где он проводил предвыборный митинг. Экс-президент получил огнестрельное ранение в ухо по касательной траектории.