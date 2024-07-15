СМИ: Китай примет представителей ХАМАС

Власти КНР примут в Пекине высокопоставленных представителей радикального палестинского движения ХАМАС и движения ФАТХ на следующей неделе, сообщила газета The New York Times.

По ее сведениям, в столицу Китая на следующей неделе прибудет глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания вместе с делегацией движения. В свою очередь в делегацию ФАТХ будут входить три высокопоставленных представителя движения, в том числе и зампредседателя ФАТХ. Представители ФАТХ и ХАМАС на серии встреч будут пытаться нормализовать отношения между движениями.

Отмечается, что министр иностранных дел КНР Ван И проведет встречи с представителями палестинских движений 21 и 23 июля. Между этими датами стороны, как ожидается, проведут встречи без представителей Китая.

В марте и апреле 2024 года представители различных палестинских фракций провели переговоры в Москве и в Пекине с целью преодоления существующего между ними раскола, однако эти встречи пока не принесли существенных результатов.