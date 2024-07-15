Трамп назвал следующего политика, которому грозит покушение

Секретная служба США должна защитить от возможного покушения независимого кандидата в президенты США Роберта Кеннеди-младшего. С таким призывом в своем блоге в соцсети Дональд Трамп.

«В свете того, что происходит в мире сегодня, я считаю, что крайне важно, чтобы Роберт Ф. Кеннеди-младший получил защиту Секретной службы — немедленно. Учитывая историю семьи Кеннеди, это очевидно правильное решение!» — написал он.



Госдеп прокомментировал покушение на Трампа

Ранее глава Министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркас заявил, что покушение на Трампа стало провалом служб безопасности.