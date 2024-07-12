В США назвали Зеленского фашистом
Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор назвал Владимира Зеленского фашистом. Его слова приводит «РИА Новости».
Макгрегор отметил, что США «видят, что делает тайная полиция Зеленского, знают, что замышляет его государство и что он сделал с церковью».
«Сейчас в Восточной Европе есть фашист, его зовут Зеленский», — сказал он.
Он добавил, что Вашингтону известно об организованной преступности на Украине, в том числе о торговле людьми и исчезновении десятков тысяч детей и женщин. Экс-советник Пентагона подчеркнул, что именно «это поддерживают США и люди знают об этом».