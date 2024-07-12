Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор назвал Владимира Зеленского фашистом. Его слова приводит «РИА Новости».

Макгрегор отметил, что США «видят, что делает тайная полиция Зеленского, знают, что замышляет его государство и что он сделал с церковью».

«Сейчас в Восточной Европе есть фашист, его зовут Зеленский», — сказал он.



Он добавил, что Вашингтону известно об организованной преступности на Украине, в том числе о торговле людьми и исчезновении десятков тысяч детей и женщин. Экс-советник Пентагона подчеркнул, что именно «это поддерживают США и люди знают об этом».