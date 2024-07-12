Украинцы вышли на протест из-за блэкаута

Жители города Каменское в Днепропетровской области Украины вышли на протест из-за продолжающихся отключений электричества, сообщает местное издание «Страна». Участники акции жалуются, что им приходится сидеть без света по 17 часов в сутки. Протестующие требуют «начальника» местной энергетической компании ДТЭК.

Очередной блэкаут-бунт. На этот раз — в Каменском Днепропетровской области. Люди вышли под здание ДТЭК, заявляя, что у них нет света по 17 часов в сутки. Люди требуют начальника, — говорится в публикации.



В опубликованном ролике видно, что десятки скандирующих протестующих окружили здание ДТЭК. Массовые отключения света на Украине начались из-за дефицита в энергосистеме страны. По всей Украины применяются графики отключений электричества.

В Киеве готовятся к тому, что свет будут давать лишь на четыре часа в сутки

Ранее глава украинской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил о повреждении объекта критической инфраструктуры на подконтрольной Киеву территории Херсонской области в результате взрыва. Он не уточнил, о каком именно объекте шла речь. Кроме того, там был поврежден газопровод.

До этого назначенный Киевом глава областной государственной администрации Иван Федоров сообщал о повреждении нескольких объектов критической инфраструктуры в Запорожской области. Там также прогремели взрывы.