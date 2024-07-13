В Британии рассказали о планах Зеленского после саммита НАТО

Guardian: Зеленский после саммита НАТО может посетить Британию
Владимир Зеленский после саммита НАТО в Вашингтоне, вероятно, посетит Великобританию. Об этом пишет The Guardian.
По данным газеты, там он примет участие во встрече Европейского политического сообщества.
Зеленский пожаловался на недостаточное внимание СМИ к саммиту НАТО
«Зеленский, как ожидается, отправится в Великобританию на следующей неделе, чтобы выступить перед европейскими лидерами… которые соберутся, чтобы обсудить Украину, европейскую безопасность и демократию», — говорится в публикации.
Ранее Зеленский заявил, что президентские выборы в США затмевают в СМИ саммит НАТО.
Также он запросил у стран Запада более 100 истребителей F-16.