Северная Корея осудила НАТО

Власти Северной Кореи осудили НАТО. Итоговая декларация саммита Североатлантического альянса, заявили в КНДР, является программой, направленной на расширение конфликтов.

© РИА Новости

«МИД КНДР наиболее решительно осуждает и отвергает "Итоговую декларацию саммита в Вашингтоне", которая является незаконным документом, нарушающим законные права независимых и суверенных государств, и программой конфронтации, стимулирующей новую холодную войну и военное противоборство в глобальном масштабе», – цитирует заявление МИД КНДР Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).



МИД КНДР: Пхеньян осуждает итоговую декларацию саммита НАТО в Вашингтоне

МИД страны подчеркнул, что Штаты намерены и дальше расширять НАТО, что серьезно обостряет международную обстановку.

Ранее «СП» писала о том, что новый президент Ирана Пезешкиан рассказал, что теперь будет между Ираном и Россией.