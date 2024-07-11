Аргентина заинтересована в сотрудничестве с Россией

Аргентина могла бы получить большую пользу от сотрудничества с Москвой в фармацевтической сфере, особенно в вопросе производства инсулина, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление аргентинского депутата Даниэля Гальяна.

Парламентарий ранее возглавлял Минздрав.

«Мы много обсуждали с представителями России вопрос передачи технологий», — сказал депутат на встрече, организованной аргентинской парламентской группой дружбы с РФ.



Гальян указал, что в настоящее время из общего бюджета, выделенного на сферу здравоохранения Аргентины, около 40% уходит на лекарства, в то время как этот показатель не должен превышать 15%.

Отмечается, что сотрудничество с Россией могло бы позволить сэкономить Аргентине и на других фармацевтических продуктах.