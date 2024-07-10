В НАТО захотели общаться с Москвой

Участники саммита НАТО хотят поддерживать каналы связи с Москвой открытыми для предотвращения эскалации конфликта на Украине. Lenta.ru

«НАТО хочет поддерживать каналы связи с Москвой, чтобы уменьшить риски и предотвратить эскалацию», — пишет Reuters со ссылкой на черновик коммюнике саммита НАТО. Это заявление подчеркивает важность диалога даже на фоне текущих напряженных отношений. Ura.Ru

До этого стало известно, что страны — члены Организации Североатлантического договора (НАТО) достигли соглашения по декларации саммита в Вашингтоне. Газета.Ru