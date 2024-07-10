Вучич обвинил Байдена в двойных стандартах
Президент Сербии Александр Вучич обвинил главу США Джо Байдена в двойных стандартах и потребовал объяснить разное отношение к Югославии и Украине. Его слова приводит «РИА Новости».
Ранее Байден на саммите НАТО в Вашингтоне заявил, что во время конфликта в Югославии в 1999 году США вмешались, чтобы «восстановить мир и остановить этнические чистки».
«У меня есть вопрос, больше о состоянии общества, раз вы тогда предотвращали этнические чистки, издеваясь над одним малым государством и народом, вас 19 великих и сильных, как вам не пришло в голову издеваться, вторгнуться и сразу напасть на Россию», — отреагировал на это Вучич.
По его словам, на Западе сначала забыли о морали, а, когда вспомнили, было «уже не важно». Вучич отметил, что сейчас там обвиняют РФ в агрессии, но во время бомбардировок Югославии аналогичные действия называли «спасением».
Вучич: Сербия не является «пешкой» России или США
«Чего, кого? Это исторические вопросы, нам нужны хорошие отношения и с американцами и с русскими, прошу их только выучить один маленький урок о сербах, о том, что свободу любим больше всего», — подчеркнул он.