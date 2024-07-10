Вучич обвинил Байдена в двойных стандартах

Президент Сербии Александр Вучич обвинил главу США Джо Байдена в двойных стандартах и потребовал объяснить разное отношение к Югославии и Украине. Его слова приводит «РИА Новости».

Ранее Байден на саммите НАТО в Вашингтоне заявил, что во время конфликта в Югославии в 1999 году США вмешались, чтобы «восстановить мир и остановить этнические чистки».

«У меня есть вопрос, больше о состоянии общества, раз вы тогда предотвращали этнические чистки, издеваясь над одним малым государством и народом, вас 19 великих и сильных, как вам не пришло в голову издеваться, вторгнуться и сразу напасть на Россию», — отреагировал на это Вучич.



По его словам, на Западе сначала забыли о морали, а, когда вспомнили, было «уже не важно». Вучич отметил, что сейчас там обвиняют РФ в агрессии, но во время бомбардировок Югославии аналогичные действия называли «спасением».

Вучич: Сербия не является «пешкой» России или США