В НАТО согласовали текст итоговой декларации саммита

Страны-члены Североатлантического альянса заявили, что Украина находится на необратимом пути к членству в НАТО. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на проект декларации по итогам саммита альянса в Вашингтоне. Lenta.ru

«Тем не менее некоторые члены Альянса хотят, чтобы военный блок ясно дал понять, что Украина движется в сторону НАТО «необратимо», и стремятся к тому, чтобы в заявлении на саммите были высказаны положения, выходящие за рамки прошлогоднего обещания Альянса о том, что «будущее Украины — в НАТО», — говорится в статье. News.ru

Согласно проекту декларации саммита, альянс предложит Украине членство, когда ее кандидатуру одобрят все без исключения страны НАТО. Блок направит приглашение Украине присоединиться к нему, когда «будут выполнены соответствующие условия». При этом НАТО продолжит поддерживать Украину на «пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в Альянсе». ТАСС