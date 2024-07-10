В НАТО согласовали текст итоговой декларации саммита

Страны НАТО согласовали текст итоговой декларации саммита альянса, который проходит в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, близкий к НАТО.

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По данным агентства, в своем итоговом документе НАТО пообещает продолжать поддерживать Украину «на ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО».

В декларации также будет закреплена готовность НАТО «направить приглашение Украине присоединиться к альянсу, когда союзники согласятся и условия будут выполнены».