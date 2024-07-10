Названы возможные сроки переговоров России и Украины

Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин считают, что новые мирные переговоры Москвы и Киева состоятся до конца года. Об этом со ссылкой на отчет премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по итогу его мирного турне пишет газета El País.

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Ранее Виктор Орбан последовательно посетил Украину, Россию и Китай. Во время этого турне премьер Венгрии провел личные встречи с главами государств. По данным СМИ, в своем письме к лидерам стран Евросоюза по итогам поездок Орбан заявил, что «есть хороший шанс» добиться прекращения огня на Украине. Кроме того, премьер-министр Венгрии призвал ЕС взять на себя инициативу по достижению перемирия, так как США слишком заняты предвыборной кампанией.

«Орбан уверяет, что Путин и Си предполагают, что новые мирные переговоры между Россией и Украиной состоятся до конца года», - пишет El País.



По данным издания, такое мнение премьер-министра Венгрии приводится в «двух конфиденциальных докладах, отправленных президенту Европейского совета Шарлю Мишелю и лидерам государств-членов ЕС».

Напомним, что венгерский премьер рассказал ранее в интервью заместителю главного редактора газеты Bild Паулю Ронцхаймеру, что он поговорил как с российским, так и с украинским лидерами и ожидает, что «ближайшие два-три месяца будут намного более жесткими», чем предполагается. По мнению Орбана, сейчас «правильный момент», чтобы «от политики войны перейти к мирной политике».