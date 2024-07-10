Власти США попросили Владимира Зеленского не критиковать НАТО публично за отсутствие плана по членству Украины. Об этом сообщает The Washington Post.

Открывая юбилейный саммит НАТО, президент США Джо Байден пообещал, что страны альянса предоставят Украине системы противовоздушной обороны, но не предложил Киеву конкретных шагов к членству в альянсе, отмечает WP. Принятие Украины в НАТО остается спорным вопросом: некоторые члены альянса опасаются сближения со страной, «погрязшей в конфликте с ядерной сверхдержавой».

В преддверии саммита американские чиновники попытались «снизить ожидания» украинских властей относительно пути Киева к членству. По данным The Washington Post, в Вашингтоне не хотят, чтобы Зеленский выражал публичное недовольство отсутствием конкретного и быстрого плана по вступлению, как он уже делал во время прошлогоднего саммита.

«[Зеленскому] скажут: «Пожалуйста, не делай этого снова», - заявил газете высокопоставленный представитель НАТО.



Ранее СМИ рассказали, что на саммите НАТО, который проходит 9-11 июля в Вашингтоне, Украину не будут продвигать к членству в альянсе. По словам источника The Telegraph, Германия и США «громко предостерегли» от предложения Украине жестких сроков вступления в НАТО. По данным газеты, Зеленского также попросили не давить на отдельных членов альянса, чтобы добиться поддержки членства Киева

Зеленский прибыл в Вашингтон на саммит НАТО

Президент США Джо Байден в июне заявил, что не исключает будущего, в котором Украина не станет членом НАТО. Он подчеркивал, что сейчас не готов поддержать «НАТОизацию Украины».