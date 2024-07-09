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Пентагон выразил уверенность в Байдене

Глава Минобороны США Ллойд Остин полностью уверен в президенте Джо Байдене, несмотря на информацию о проблемах со здоровьем лидера страны.

Пентагон выразил уверенность в Байдене
© Zuma / ТАСС

Об этом на брифинге сказал официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

«Министр полностью уверен в президенте», — заявил Райдер, добавив, что у главы оборонного ведомства никогда не было сомнений в Байдене и принимаемых им решениях.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Байден целиком отработает второй срок в случае победы на выборах главы государства в 2024 году.

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