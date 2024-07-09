Моди пригласил Путина в Индию

Премьер-министр Индии Нарендра Моди пригласил президента РФ Владимира Путина посетить его страну в визитом в 2025 году. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров по итогам визита Моди в Москву.

Визит индийского премьера состоялся 8-9 июля для переговоров с Путиным в рамках 22-го ежегодного российско-индийского саммита (традиционный формат встреч лидеров двух стран).