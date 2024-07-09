Процесс интеграции Грузии в ЕС приостановлен

Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что процесс интеграции Грузии в Евросоюз заморозили из-за принятого в стране закона об иноагентах. Об этом сообщает ТАСС.

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На конференции в Тбилиси Герчинский заявил журналистам, что некоторые страны ЕС уже пообещали выступить против переговоров о членстве с Грузией. На следующей неделе Евросоюз начнет работу над ответными мерами на грузинский закон об иноагентах, отметил дипломат.

«Принятие этого закона, насколько я вижу, заморозило интеграцию Грузии в Евросоюз», - подчеркнул Герчинский.



Также посол сообщил, что ЕС решил заморозить 30 миллионов евро, которые Брюссель планировал выделить на укрепление обороноспособности Грузии. Речь идет о средствах, которые Силы обороны Грузии должны были получить из Европейского фонда мира.

В декабре 2023 года Грузия получила статус кандидата на вступление в ЕС. Следующим шагом должно стать начало переговоров о членстве - в Тбилиси рассчитывали, что это произойдет в декабре 2024-го.

Закон, против которого выступили в ЕС, предусматривает создание реестра иноагентов, включающего некоммерческие организации и СМИ, финансируемые из-за рубежа более чем на 20 процентов. В 2023 году на фоне протестов законопроект отозвали из парламента.

В апреле 2024-го правящая партия «Грузинская мечта» повторно внесла документ на рассмотрение. Он был внесен почти без изменений, лишь термин «агент иностранного влияния» в тексте заменили на «организацию, осуществляющую интересы иностранной державы».

В мае парламент страны принял закон, а 3 июня инициатива вступила в силу. Рассмотрение документа сопровождалось протестами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл абсурдными попытки связывать этот документ с Россией и российским законом об иноагентах.