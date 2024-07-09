Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон и действующий вице-президент Камала Харрис гипотетически способны победить бывшего американского лидера Дональда Трампа на выборах президента. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на проведенный опрос.

«Вице-президент Камала Харрис теперь опережает Трампа — 42 процента против 41 процента, показал опрос. А бывший госсекретарь Хиллари Клинтон, номинант 2016 года, которую избиратели, обеспокоенные шансами Байдена, не обсуждают всерьез как кандидата, немного опережает Харрис. Клинтон опережает Трампа — 43 процента против 41 процента», — отмечается в материале издания.



При этом действующий президент США Джо Байден уступает республиканскому кандидату по данным опроса. Большинство респондентов усомнились в когнитивных способностях главы государства и не уверены в его способности далее управлять страной.

Трамп предположил, что Байден не выйдет из предвыборной гонки

Ранее лауреат Нобелевской премии по экономике Пол Кругман в своей статье для газеты The New York Times (NYT) призвал Байдена сняться с выборов в пользу Харрис. Кругман подчеркнул, что положительно оценивает итоги президентства действующего американского лидера, однако назвал его «бракованным товаром» из-за неспособности публично оппонировать Трампу.