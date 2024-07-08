Стивен Кинг обратился к Байдену

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Культовый писатель из США Стивен Кинг призвал действующего президента Джо Байдена выйти из предвыборной гонки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на социальные сети писателя.

Согласно словам Кинга, раньше Байден был хорошим президентом, но сейчас его выдвижение «не в интересах америки». При этом комментарий писателя отметил американский миллиардер и предприниматель Илон Маск. Он написал, что «даже Кинг голосует за Трампа», хотя Кинг и не выступал с поддержкой этого кандидата.

«Джо Байден был прекрасным президентом, но в интересах Америки, которую он, несомненно, любит, пришло время объявить, что он не будет баллотироваться на второй срок», — написал Стивен Кинг.



Напомним, что 29 июня в США прошли теледебаты между Джо Байденом и Дональдом Трампом. По итогам дебатов 67% посмотревших их американцев отдали свое предпочтение Трампу.