Сенатор прокомментировал предложение Трампа стать вице-президентом

Сенатор от американского штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс, представляющий партию Республиканцев, ответил на вопрос о предложении стать вице-президентом бывшего главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом сообщает NBC News.

По словам Вэнса, он еще не получал подобного предложения. При этом сенатор подчеркнул, что приоритетной задачей республиканцев будет именно избрание Трампа на следующих президентских выборах.

«Мы дадим прессе знать, если я получу звонок. Но самое важное в том, что мы в первую очередь стараемся избрать Дональда Трампа. Кто бы ни был его вице-президентом, у него много хороших людей, из которых можно выбирать», — заявил он.



Ранее Трамп публично заявил, что уже выбрал своего будущего вице-президента — он должен был появиться на дебатах бывшего президента с действующим лидером США Джо Байденом. Однако на дебатах Трамп присутствовал один. Позднее в СМИ появилась информация о том, что кандидатом в вице-президента Трампа станет именно сенатор Вэнс.

Ранее сенатор-республиканец допустил, что Байдена в предвыборной гонке заменят на вице-президента Камалу Харрис.