Украина должна отказаться от планов вступить в НАТО и Европейский союз (ЕС), чтобы завершить конфликт. Об этом заявил сопредседатель правой немецкой партии Альтернатива для Германии (АдГ) Тино Хрупалла в разговоре с телеканалом ARD. Lenta.ru

В ходе своего выступления Крупалла раскритиковал заявление Владимира Зеленского о невозможности компромиссов с Россией. По его мнению, украинский лидер даже не попытался достичь договоренностей с Москвой. Российская газета

Лидер «АдГ» также подчеркнул, что конфликт Москвы и Киева следует разрешить дипломатическими методами. Газета.Ru