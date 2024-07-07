Орбан отправился в Китай с визитом

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направился в Китайскую Народную Республику с визитом. Об этом сообщает венгерский портал 444.hu со ссылкой на сайты радиолокационного слежения.

В издании отметили, что ответа от пресс-секретаря Орбана Берталану Хаваси и пресс-службы премьер-министра пока нет.

Портал отмечает, что по сайтам радиолокационного слежения правительственный самолет Dassault Falcon 7X вылетел из Будапешта в Пекин. Предположительно, в нем может находиться Виктор Орбан.

«После Киева, Москвы и Азербайджана Виктор Орбан отправится в Китай. Мы понимаем, что согласно планам, премьер-министр Венгрии прибудет в азиатскую страну на рассвете в понедельник», - говорится в сообщении.



Ранее премьер-министр Венгрии рассказал о том, как готовился его тайный визит в Москву.