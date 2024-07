Орбан рассказал о переговорах с Путиным

Президент России Владимир Путин «демонстрирует высочайший уровень» во время переговоров и является «более чем на сто процентов» рациональной личностью. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает Die Weltwoche.

У Орбана взяли небольшое интервью на борту его правительственного самолета, после встречи с Владимиром Путиным в Москве.

«Каково это общаться с человеком, который командует ракетами с 6500 ядерными боеголовками?» — спросил журналист.



«Это особенное чувство. Когда только подумаешь, что стоит за ним, чем он управляет. Вы упомянули боеголовки, но это и огромные территории, люди, это… настоящая империя», — ответил премьер.



Орбан отметил, что встречался с Путиным 14-й раз.

Премьер рассказал, что как только пресса покинула зал, и лидеры остались наедине, он обратился к Путину на русский манер, по отчеству: «Владимир Владимирович, how are you? И «после разговор начался».

По словам Орбана, его первой задачей было «установить коммуникацию с лидером одной из сторон конфликта», поскольку западные лидеры давно не посещали Москву и понятия не имеют, «что Путин думает об этом, о том и другом».

В Венгрии выпустили ролик о поездке Орбана в Москву

Орбан признался, что хотел выяснить, что Путин думает об уже имеющихся мирных планах по Украине, о прекращении огня до переговоров, а также об архитектуре безопасности в Европе.

Венгерский политик отметил, что Путин «более чем на сто процентов рациональная личность».

«Вести переговоры и быть готовым к ним — настоящий вызов, если вы хотите поддерживать равный интеллектуальный и политический уровень с ним», — сказал он.



Премьер также отметил сдержанность и подготовленность российского лидера.

Накануне Виктор Орбан прилетел в Москву, где провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, встреча произошла в рамках «мирной миссии», до этого Орбан побывал в Киеве.