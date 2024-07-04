СМИ назвали дату встречи Путина и Орбана

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным в пятницу, 5 июля, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

По данным газеты, в состав делегации войдет также глава венгерского МИД Петер Сийярто.

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Источник пояснил, что визит Орбана обусловлен желанием премьера Венгрии «выслушать обе стороны» конфликта.

Ранее глава кабмина посетил Киев. В ходе визита он провел переговоры с Владимиром Зеленским. В беседе премьер поднял вопросы мирного урегулирования и приостановки мобилизации в Закарпатье.