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Эрдоган отметил хорошую форму Лукашенко

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил вопросы международной повестки.с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Кроме того, политик отметил хорошую форму белорусского коллеги. Фрагмент встречи опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

Журналисты пояснили, что лидеры встретились на полях саммита ШОС в Астане.

«Господин президент, мой дорогой друг. Вижу вас в хорошей форме», — сказал Эрдоган.
«Стараюсь. Нам другого не остается», — ответил ему с улыбкой Александр Лукашенко.

Во время беседы с белорусским коллегой глава Турции поднял также тему украинского конфликта. Он пояснил, что Анкара будет и дальше прилагать усилия для установления мира и что в этом отношении будут продолжены «искренние контакты» с Россией и Украиной.