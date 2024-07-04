Владимир Зеленский рассказал, что для управления страной в преклонном возрасте требуется крепкое здоровье и хорошая команда. Фрагмент видео опубликовал портал Ruptly.

На кадрах видео журналист задала украинскому лидеру вопрос о том, смог бы он, как действующий президент США Джо Байден, в 81 год управлять страной.

Зеленский рассмеялся и честно ответил, что «не знает». Он пояснил, что руководство государством требует здоровья, наличия хорошей команды.

Кроме того, пояснил политик, положение Байдена облегчает то, что в стране мир, она не ведет боевые действия с соседями. Он добавил, что может только пожелать крепкого здоровья американскому коллеге.